فيديو.. طفل يخيف فتاتين بقطة فينال عقابه على الفور

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وثق مقطع فيديو متداول، رد فعل فتاتين ألقى طفل صغير قطة نحوهما مما تسبب في إثارة حالة من الرعب والهلع لهما.

وأظهر مقطع الفيديو الطفل يمسك بالقطة، بينما تقف الفتاتان بجانب الباب في هلع وتصرخان بشدة، ثم اقترب منهما وألقى القطة نحوهما، وبسبب ذلك كادت إحداهن أن تسقط من مكانها، ثم ركضتا وكأنهما لا تريان أمامهما مما أدى للاصطدام بالطفل وسقوطهم جميعا أرضا.

استنكر البعض ما حدث وألقوا باللوم على من سمح للطفل بالقيام بذلك، فيما وجد البعض الآخر الأمر مجرد مزحة.

البنات اللى بتخاف من القطط متتفرجش ههه البنات اللى بتخاف من القطط ..#Cr7 Posted by ‎النيزك – Elnayzk‎ on Monday, October 1, 2018