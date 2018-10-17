فيديو.. عائلة امرأة حامل تلقن 3 أطباء علقة ساخنة

المواطن - متابعة

أكدت الشرطة الصينية، في بيان لها، أنها لن تتسامح إزاء الهجوم الذي تعرض له مجموعة من الأطباء في مستشفى جامعة بكين.

وذكرت التقارير المحلية أن ثلاثة أطباء تعرضوا للضرب من قبل أفراد عائلة سيدة حامل، وأضافت أن السيدة كانت تلد للمرة الثانية وطلبت إجراء عملية قيصرية، لكن الطبيب رفض بعدما وجد أن حالتها لا تستدعي الجراحة القيصرية.

وأظهرت اللقطات الصادمة لحظة تعدي الزوج وابنة السيدة الحامل على طبيب عدة مرات، وأفادت التقارير أن السلطات ألقت القبض على زوج السيدة، أما الابنة فتم إخلاء سبيلها بكفالة في انتظار المحاكمة مع استمرار التحقيق.