فيديو.. عاصفة رملية تجتاح ملعب مباراة الباطن والنصر

المواطن - مروة نبيل

بدأت مباراة الباطن والنصر في الجولة السادسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بشكل سريع قبل أن تجتاح عاصفة رملية الملعب.

واضطر حكم مباراة الباطن والنصر إلى إيقاف اللقاء عند الدقيقة 12 لسوء الأحوال الجوية، وبعد عدة دقائق قرر استكمال اللقاء مرة أخرى.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مبكرًا، حيث سجل لاعب الباطن لوكاس هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة ليمنح العالمي التقدم.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، فيما يقع الباطن في المركز الـ12 برصيد 4 نقاط.