فيديو.. عملية إنقاذ مثيرة لجمل في سيول المهرة

المواطن - الرياض

وثق مقطع فيديو عملية إنقاذ لجمل عالق وسط السيول التي اجتاحت محافظة المهرة جراء العاصفة المدارية “لُبان”، أمس الاثنين.

وظهر خلال المقطع، أهالي المهرة وهم ينفّذون عملية إنقاذ الجمل من وسط السيول، والتي نجحت في النهاية، بحسب موقع “المشهد اليمني”.

وأعلنت السلطات اليمنية، أمس، محافظة المهرة جنوب البلاد منطقةً منكوبةً، بعدما ضربتها العاصفة “لبان” وتسببت بخسائر كبيرة فيها.

ونقلت وكالة “سبأ” للأنباء عن محافظ المهرة راجح باكريت، إعلانه المحافظةَ “منكوبةً من جراء السيول المتدفقة، إثر العاصفة المدارية (لبان) التي ضربت المحافظة وتسببت بخسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة”.