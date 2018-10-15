فيديو غريب.. لص يستأذن قبل سرقة متجر!

فيديو غريب.. لص يستأذن قبل سرقة متجر!

2018/10/15
الساعة 1:19 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

طلب لص من مدير متجر سرقة المكان، لكن الأخير رفض، ليغادر اللص ويسلم نفسه في وقت لاحق للشرطة.

ووقع الحادث الغريب في متجر بمحافظة فوكاكا، وقالت الشرطة: إن الرجل دخل إلى المتجر وأخبر المدير أنه جاء بقصد سرقة المتجر، وطلب منه التعاون معه، لكن عندما رفض المدير غادر بهدوء دون أن يسرق شيئًا.

وبعد نحو 5 دقائق، سلم اللص نفسه إلى قسم الشرطة واعترف بمحاولة السرقة، واكتشف الضباط أن اللص كان يخبئ سكينًا في ملابسه، لكنه لم يُظهر السلاح لصاحب المتجر!


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