فيديو غريب.. لص يستأذن قبل سرقة متجر!

المواطن - متابعة

طلب لص من مدير متجر سرقة المكان، لكن الأخير رفض، ليغادر اللص ويسلم نفسه في وقت لاحق للشرطة.

ووقع الحادث الغريب في متجر بمحافظة فوكاكا، وقالت الشرطة: إن الرجل دخل إلى المتجر وأخبر المدير أنه جاء بقصد سرقة المتجر، وطلب منه التعاون معه، لكن عندما رفض المدير غادر بهدوء دون أن يسرق شيئًا.

وبعد نحو 5 دقائق، سلم اللص نفسه إلى قسم الشرطة واعترف بمحاولة السرقة، واكتشف الضباط أن اللص كان يخبئ سكينًا في ملابسه، لكنه لم يُظهر السلاح لصاحب المتجر!