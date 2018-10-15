فيديو غريب.. لص يستأذن قبل سرقة متجر!

المواطن - متابعة
طلب لص من مدير متجر سرقة المكان، لكن الأخير رفض، ليغادر اللص ويسلم نفسه في وقت لاحق للشرطة.
ووقع الحادث الغريب في متجر بمحافظة فوكاكا، وقالت الشرطة: إن الرجل دخل إلى المتجر وأخبر المدير أنه جاء بقصد سرقة المتجر، وطلب منه التعاون معه، لكن عندما رفض المدير غادر بهدوء دون أن يسرق شيئًا.
وبعد نحو 5 دقائق، سلم اللص نفسه إلى قسم الشرطة واعترف بمحاولة السرقة، واكتشف الضباط أن اللص كان يخبئ سكينًا في ملابسه، لكنه لم يُظهر السلاح لصاحب المتجر!
مختارات
بيان سعودي حازم : اقتصادنا مؤثر في العالم .. أي إجراء سيواجه برد أكبر
كذب الجزيرة يعكس سياسية قطرية لا يمكن التصالح معها