فيديو.. فئران بحجم الكلاب تحتل منزلاً في نيويورك 

المواطن - متابعة

عرضت صحيفة ديلي ميل البريطانية، ما تعرضت له أسرة من هجوم مروع من قبل جيش من الفئران.

ورصدت امرأة تعيش في برونكس، نيويورك الأمريكية، تفشي الفئران بمحل سكنها، ووصل الأمر إلى احتلال عدد من الفئران، الذين يصل حجمهم إلى حجم كلب صغير، مطبخها وسيرهم أعلى أواني الطهي.

تعيش الأم بصحبة ثلاثة أطفال في شقتها، والذين يجلسون بغرفة واحدة متجنبين الفئران، حتى أن من بينهم طفلة ولدت قبل موعدها، وتتناول المضادات الحيوية كإجراء وقائي، كما تعرضت لعضة أثناء نومها.

وبدأت هيئة السكان باتخاذ الإجراءات اللازمة، للتصدي لتلك الفئران عن طريق القضاء على منابعها.