فيديو.. فريق سعودي إيطالي يكشف غموض غرق سفينة قرب سواحل أملج قبل 300 عام

المواطن - الرياض

يواصل فريق سعودي إيطالي تحت إشراف الھیئة العامة للسیاحة والتراث الوطني عملیات البحث للكشف عن غموض غرق سفینة تجارية غرقت قبل 300 سنة بالقرب من سواحل أملج في البحر الأحمر.

وأفادت الھیئة العامة للسیاحة والتراث الوطني في مقطع فیديو نشرته للكشف عن آخر المستجدات التي توصل إلیه فريق الباحثین، أن سبب غرق السفینة يرجع إلى نشوب حريق على متنھا.

وأضافت أن حطام السفینة على عمق 20 متراً من سطح الأرض، ويعتقد أن وجھتھا كانت میناء المخا في الیمن، وكان على متنھا حمولة من خزف البورسلین الصیني والجرار الفخارية.

فريق سعودي إيطالي يكشف غموض غرق سفينة قرب سواحل #أملج في البحر الأحمر قبل 300 سنة pic.twitter.com/C6Lfh7Hpqf — هيئة السياحة والتراث (@scthKSA) October 6, 2018