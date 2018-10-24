فيديو.. قطار كهربائي يربط إفريقيا بسرعة 130 كم/ساعة

المواطن - الرياض

أكد رئيس السنغال ماكي سال أن القارة السمراء بصدد إطلاق قطار كهربائي بسرعة 130 كم في الساعة.

وقال الرئيس السنغالي خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد حاليًا في الرياض إن إفريقيا ليست منعزلة عن العالم ولديها الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة.

وكانت مبادرة مستقبل الاستثمار قد افُتتحت فعالياتها صباح أمس بجلسة حوارية ناقشت كيف يمكن للاستثمار أن يلهم الإنسانية برؤية موحدة للمستقبل، بمشاركة عدة صناديق استثمارية سيادية من روسيا والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعد مبادرة مستقبل الاستثمار، التي تنعقد في الرياض في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر، فرصة مهمة أمام آلاف المشاركين، لحضور برنامج عمل ثري جداً سيضم أكثر من 35 فعالية من الجلسات الحوارية والمنتديات واللقاءات النقاشية المفتوحة وورش العمل.

فيديو | رئيس #السنغال في كلمته خلال #مبادرة_مستقبل_الاستثمار_2018: لدينا طموحات كبيرة وسيكون هناك قطار كهربائي في أفريقيا سيسير بسرعة 130 كلم في الساعة #الإخبارية#FII2018 pic.twitter.com/Dv41uyeBPg — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 24, 2018