فيديو.. كلاب ضالة تهاجم طفلاً أثناء عودته من المدرسة بصامطة

المواطن - صامطة

وثق مقطع فیديو متداول، لحظة مهاجمة كلاب ضالة طفلاً، في الصف الأول الابتدائي، أثناء عودته من المدرسة إلى منزله بقرية الدغارير بمحافظة صامطة التابعة لمنطقة جازان.

ورصدت كامیرات المراقبة في الموقع، الكلاب الضالة وهي تباغت الطفل في طريق عودته للمنزل، قبل أن ينجو منها ويعود لمنزل أسرته بأعجوبة.

وطالب متداولو المقطع، البلدية بالتدخل للقضاء على الكلاب الضالة التي باتت تشكل خطراً على الأهالي.