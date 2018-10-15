فيديو.. كلب يقتحم مباراة كرة قدم ويثير إعجاب اللاعبين

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اقتحم كلب لعوب مباراة كرة قدم في جورجيا، وتمكن من سرقة الأضواء من اللاعبين.

وظهر الكلب في لقطات يقتحم الملعب ويهز ذيله دليلا على أنه جاهز للعب مع الكرة، ما أدى إلى توقف اللاعبين عن اللعب وعندما بدأ الكلب يقفز حولهم، حاولوا اللعب معه.

ويمكن رؤية حارس المرمى يلعب مع الكلب الذي تدحرج على ظهره إلى أن وصل رجلان إلى الملعب، وحاولا حمل الكلب بعيداً عن الملعب دون جدوى.

وفي النهاية، تمكن لاعب من إقناع الكلب بالابتعاد عن الملعب والبقاء بعيداً لحين انتهاء المباراة.