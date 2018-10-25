فيديو.. كنو يهز شباك الاتحاد وبيزيتش يتعادل سريعًا
مع بداية أحداث الشوط الأول

فيديو.. كنو يهز شباك الاتحاد وبيزيتش يتعادل سريعًا

2018/10/25
الساعة 9:06 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

بدأ كلاسيكو الهلال والاتحاد في الجولة السابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بشكل سريع للغاية، حيث تُشير نتيجة المباراة إلى التعادل الإيجابي بين الفريقين بعد مرور 18 دقيقة.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من فض اشتباك التعادل السلبي سريعًا، بعدما هز النجم محمد كنو شباك الاتحاد في الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء.

ولم يستمر تقدم الهلال كثيرًا، حيث أدرك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الدقيقة 18 عن طريق نجمه الصربي ألكسندر بيزيتش.

وقبل كلاسيكو اليوم، يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل مباراة الهلال والاتحاد اليوم برصيد نقطتين، فيما يحتل الزعيم المركز الثاني برصيد 15 نقطة، ويملك مباراة مؤجلة أمام فريق الاتفاق.

 


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