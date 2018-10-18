فيديو.. لحظة اعتداء رجل ضخم على امرأتين بالضرب المبرح

المواطن - متابعة

نشبت مشاجرة عنيفة في منطقة غرب سان أنطونيو بين رجل ضخم وسيدتين على موقع ركن السيارة في أحد المرآب المفتوحة.

وأظهر مقطع الفيديو، إحدى السيدتين وهي تقود سيارة كبيرة أخذت المكان الذي كان من المفترض أن يستخدمه الشخص الضخم لركن سيارته، لكنها سارعت لاستخدام المكان، وسارت متجنبة الحديث معه، إلا السيدة الأخرى ذهبت للحديث معه بعد ركله للسيارة.

وقام الرجل بالاعتداء، على السيدة الأولى بالضرب المبرح، وضرب الأخرى عندما جاءت لتدافع عنها، وركب سيارته بعد ذلك وذهب بعيدا.