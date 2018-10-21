فيديو.. لحظة القبض على معالج شعبي امتھن الحجامة بدون ترخيص

فيديو.. لحظة القبض على معالج شعبي امتھن الحجامة بدون ترخيص

2018/10/21
الساعة 12:36 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

وثق مقطع فیديو لحظة القبض على وافد ادعى العلاج بالطب البديل بدون ترخیص في الرياض، وروج لنفسه في مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الإعلامي فیصل العبدالكريم مقطع فیديو على حسابه على “سناب شات” يظھر لحظة القبض على المعالج الشعبي المخالف، بعد نصب كمین له في إحدى الشقق المفروشة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت القبض على وافد ادعى العلاج بالطب البديل بالتعاون مع الجھات الأمنیة، حیث أحیل إلى النیابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامیة بحقه.


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