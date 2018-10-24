فيديو.. لحظة وصول ولي العهد جلسة مبادرة مستقبل الاستثمار

المواطن - الرياض

وصل قبل قليل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مقر فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد اليوم في الرياض حيث سيشارك في جلسة نقاش بحضور ولي عهد البحرين ورئيس وزراء لبنان.