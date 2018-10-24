فيديو.. لحظة وصول ولي العهد جلسة مبادرة مستقبل الاستثمار

المواطن - الرياض
وصل قبل قليل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مقر فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد اليوم في الرياض حيث سيشارك في جلسة نقاش بحضور ولي عهد البحرين ورئيس وزراء لبنان.
فيديو | الأمير محمد بن سلمان قبيل بدء جلسة #مبادرة_مستقبل_الاستثمار التي تجمعه بولي عهد #البحرين ورئيس وزراء #لبنان. #ولي_العهد_في_منتدى_الاستثمار. pic.twitter.com/r1GuB77ag8
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 24, 2018
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