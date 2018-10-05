فيديو .. لقطة مثيرة من حارس الشباب ضد بدلاء التعاون

المواطن - محمد سمعه

قدم التونسي فاروق بن مصطفى، حارس مرمى نادي الشباب، لقطة مثيرة وغريبة خلال مباراة التعاون في الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر دوري بلس، عبر حسابه في تويتر، فيديو لدخول الحارس فاروق بن مصطفى في مشادة مع بدلاء نادي التعاون خلال اللقاء، قبل أن يعود لاستكمال المباراة.

يذكر أن نادي الشباب كان تقدم في النتيجة عبر اللاعب ناصر الشمراني، ثم تعادل اللاعب هيلدون لفريق التعاون في الشوط الثاني من عمر المباراة.

وأقيمت مباراة التعاون والشباب على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

لقطة حارس نادي الشباب فاروق بن مصطفى مع بدلاء نادي التعاون#التعاون_الشباب#دوري_بلس pic.twitter.com/tZo7ZxkkwC — دوري بلس (@dawriplusksa) October 5, 2018