فيديو.. لماذا يكرهون السعودية ؟!

فيديو.. لماذا يكرهون السعودية ؟!

2018/10/13
الساعة 3:03 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

تُثار الكثير من علامات الاستفهام حول المؤامرات التي تستهدف المملكة، ومحاولات تشويه سمعتها، على الساحة الدولية، والزج باسم المملكة في قضايا وجرائم مشبوهة.

لم ولن تكن للمملكة أي أطماع توسعية، لم تتدخل المملكة في الشؤون الداخلية لأي دولة، حملات الإغاثة السعودية تشمل العالم أجمع بمليارات الدولارات، فلماذا إذن يكرهون السعودية؟!.

والإجابة على ذلك واضحة وضوح الشمس في كبد السماء، يكرهون المملكة بسبب دعمها للحق العربي، ومواجهتها للتمدد الإيراني، وحفظها للسلم الأهلي.

 


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