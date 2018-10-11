فيديو.. مارتينيز يفتتح أهداف سوبر كلاسيكو
منح الأرجنتين التقدم في الشوط الأول

فيديو.. مارتينيز يفتتح أهداف سوبر كلاسيكو

2018/10/11
الساعة 10:27 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

نجح نجم المنتخب الأرجنتيني لوتارو مارتينيز، في تسجيل أول أهداف بطولة سوبر كلاسيكو، بعدما تمكن من هز شباك العراق في الشوط الأول من المباراة المُقامة الآن.

وهز النجم لوتارو مارتينيز شباك المنتخب العراقي الأول لكرة القدم من كرة رأسية مميزة في الدقيقة 18، ليمنح الأرجنتين التقدم في الشوط الأول من المباراة.

وتشهد مباراة الأرجنتين والعراق المُقامة الآن على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وحرص جمهور أسود الرافدين على تشجيع اللاعبين وتحفيزهم طوال أحداث اللقاء.

وبعد مباراة الأرجنتين والعراق اليوم، سيبدأ منتخب التانغو الاستعداد لمواجهة البرازيل، يوم الثلاثاء المقبل، في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة “ملعب الجوهرة المشعة”.


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