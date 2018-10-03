فيديو متداول .. سلطان بن سلمان يطمئن على صحة أحد معلميه ويمازحه: كم صار عمرك؟

المواطن - الرياض

زار رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، المُعلم حمد الورهي، أحد أعضاء السلك التعليمي في معهد العاصمة النموذجي بالرياض الذي أشرف على تعليمه.

وقال سلطان بن سلمان للمعلم أثناء زيارته إلى منزله: عاصرناك سنين ولم نجد منك إلا الأدب والأخلاق والكل يحبك وهذه شهادتي لله”.

وتابع موجهًا قوله إلى الورهي: “أظن أنت من الجيل الأخير الموجود لمعهد العاصمة، كم صار عمرك.. تقريبًا”؟ ليرد عليه الورهي: “مثل أبوك”، ليمزح مع سلطان بن سلمان بقوله “صغير يعني.. والله مشتاقلك”.