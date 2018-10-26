فيديو مثير .. سيول تبوك تجرف الإبل

المواطن - تبوك

أظهر فيديو متداول سيول منطقة تبوك وهي تجرف عددا كبيرا من الإبل التي تصادف وجودها في مجرى السيل.

وأوضح الفيديو الإبل وهي تقاوم الغرق فيما عجز الكثير منها عن السباحة في مياه السيل الغامرة.

وكانت تبوك تعرضت لموجة من الأمطار الغزيرة سالت على أثرها الأودية.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة تبوك نبهت أمس المواطنين والمقيمين من متغيرات جوية وهطول أمطار تصحبها زخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على المنطقة, وفقاً لما ورد لها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز الشمري أن هذه التنبيهات تتمثل في هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تصحبها زخات من البرد ورياح نشطة مثيرة لأتربة وذلك من صباح هذا اليوم وتستمر حتى الساعة الثالثة فجراً من يوم الجمعة, وذلك على مدينة تبوك ومحافظات تيماء وأملج والوجه والبدع وحقل وضباء والأجزاء المجاورة لها.

ودعا الشمري إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية واتباع السبل الآمنة عند هطول الأمطار والابتعاد عن بطون الأودية وتجنب محاولة عبورها حال جريانها.