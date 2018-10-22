فيديو.. مدني أبها يباشر احتجاز مركبة بداخلها مواطنان بوادي عتود

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسبر

باشر مدني أبها، مساء أمس الأحد، بلاغاً عن احتجاز مركبة (جيب لكزس) بداخلها مواطنان خلال محاولتهما عبور السيل بوادي عتود جهة تهامة شهران.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي أن فرق الدفاع المدني قامت بمباشرة الحالة وتم إخراجهما وهما بصحة جيدة وسحب المركبة من الوادي لبر الأمان ومرافقتهما حتى الطريق العام.

ودعا العاصمي الجميع إلى توخي الحيطة والحذر خلال الحالات الماطرة والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول وتجمعات المياه وعدم المغامرة بالعبور حتى وإن كانت المركبة ذات دفع رباعي نظراً لما تُشكله مياه السيول من مخاطر كبيرة متعددة.