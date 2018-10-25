فيديو.. مركز الأزمات والكوارث بمكة يحذر الجميع من التقلبات الجوية

المواطن - مكة المكرمة

أهاب مدير إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة، المقدم سعود بن طامي الغامدي، بالجميع أخذ الحيطة والحذر؛ نظرًا لتعرض محافظات المنطقة ومراكزها للأمطار.

وأصدر المركز، مساء أمس الأربعاء، تنبيهًا طالب فيه المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر بسبب التقلبات المناخية.

وأشار المركز إلى تعرض محافظات ومراكز المنطقة لتقلبات جوية ونشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي لإثارة الأتربة والغبار وتدنٍّ في الرؤية، تشمل هذه المناطق (جدة- العاصمة المقدسة- بحرة- الجموم- ذهبان- عسفان- ثول).

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد حذرت من استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول بمنطقة مكة المكرمة: (جدة، بحرة، ذهبان، ثول، الأجزاء المجاورة لها).

فيديو | مدير إدارة الأزمات والكوارث بـ #إمارة_مكة

المقدم سعود بن طامي الغامدي:

نهيب بالجميع بأخذ الحيطة والحذر نظرا لتعرض محافظات المنطقة ومراكزها للأمطار.#امطار_مكه #مكه_الان

pic.twitter.com/7vKBZx5ku6 — صحيفة المواطن (@almowatennet) October 24, 2018