فيديو مروع.. حاول المزاح مع والده الخمسيني فحوله إلى كورة لهب!

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تسبب مزاح ابن مع والده في تحويله إلى كرة من النار.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، تحولت مزحة لوكس سميث، 20 عامًا إلى كارثة بعد محاولته التصويب على عبوة مبيد حشري أسفل مقعد يجلس عليه والده 50 عامًا.

وكانت العبوة بجانب شمعة مشتعلة؛ مما أدى إلى انفجارها، وصعود اللهب نحو الأب الجالس حتى أحرقته.

وأصيب الأب بحروق متعددة بالكتف والساق، لكنه نجا بسبب قفزه من المكان بسرعة.