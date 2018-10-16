فيديو.. مشاجرة بين عائلة حامل و3 أطباء!

المواطن - متابعة

قالت الشرطة الصينية: إنها لن تتسامح إزاء الهجوم الذي تعرض له مجموعة من الأطباء في مستشفى جامعة بكين.

وبحسب تقارير محلية، تعرض 3 أطباء للضرب من قبل أفراد عائلة سيدة حامل، حيث كانت السيدة تلد للمرة الثانية وطلبت إجراء عملية قيصرية لكن الطبيب رفض بعدما وجد أن حالتها لا تستدعي الجراحة القيصرية.

وأظهرت اللقطات الصادمة لحظة تعدي الزوج وابنة السيدة الحامل على طبيب عدة مرات، حيث قبضت السلطات على زوج السيدة، أما الابنة فتم إخلاء سبيلها بكفالة في انتظار المحاكمة مع استمرار التحقيق.