فيديو.. معبر نصيب بين سوريا والأردن يعود للحياة

المواطن - متابعة

بعد إغلاقه لمدة ثلاث سنوات أعلنت كل من سوريا والأردن فتح معبر نصيب الحدودي بينهما أمام مواطني الدولتين اعتبارا من اليوم.

وكانت لجنة فنية سورية أردنية اجتمعت أمس في مركز جابر الحدودي على الحدود السورية الأردنية وتم الاتفاق على الترتيبات والإجراءات الخاصة لإعادة فتح معبر نصيب جابر بين البلدين اعتبارا من اليوم الاثنين.

والمعروف أن مركز نصيب الحدودي أو معبر جابر الحدودي هو أحد المعبرين الحدوديين بين الأردن و سوريا.

يقع معبر نصيب جابر بين بلدة جابر الأردنية في محافظة المفرق، وبلدة نصيب السورية في محافظة درعا وهو أكثر المعابر ازدحاماً على الحدود السورية.

بدأ العمل بإنشائه عام 1991 على مساحة من الأرض تبلغ 2،867 دونما، وقد تم استحداث ما مساحته 280،000 متر مربع من مبان وساحات وطرق وأنجز عام 1996.

وقد بدأ سير العمل من خلال معبر نصيب في 1997 حيث أصبح يستقبل المسافرين القادمين والمغادرين بمركباتهم الخاصة أو بوسائط النقل العمومية واستقبال الشاحنات القادمة والمغادرة من خلال فرع الشحن كما تم إجراء مشاريع توسعة لزيادة قدرة المركز على تقديم خدمات بمستوى أفضل لزوار البلدين وبسبب ازدياد حركة المسافرين عبر المركز الحدودي حيث تم إنشاء مبنى حديث للقادمين وآخر للمغادرين وثالث للشحن مزودة بكافة الخدمات التي يحتاجها المسافر.

وقد تم إغلاق هذا المعبر في عدة مراحل بسبب الظروف السياسية للبلدين كان آخرها إغلاقه عام 2015 لمدة 3 سنوات وهي أطول مدة تم فيها إغلاق معبر نصيب وجابر فيها.

وكانت الناطقة باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، قالت أمس إن معبر جابر- نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا سوف تتم إعادة افتتاحه غدا الاثنين.

