فيديو.. معركة دامية بين لاعبي بولينج وموظف داخل صالة ألعاب

فيديو.. معركة دامية بين لاعبي بولينج وموظف داخل صالة ألعاب

2018/10/14
الساعة 9:40 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
1730
0
طباعة
المواطن - متابعة

اعتدت مجموعة غاضبة من لاعبي “البولينج” على موظف في صالة ألعاب بولاية ميشيغان الأمريكية بطريقة وحشية.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، رجلاً أسود يدخل في مشاجرة مع الموظف ويعتدي عليه بقوة ويدفعه إلى الجدار.

وجاء صديق الرجل الأسود ورفع كرسياً وقذفه على رأس الموظف، كما ألقى بكرة “بولينج” أيضاً على رأس الموظف ليسقط أرضاً.

وذكرت الشرطة أن سبب المشاجرة هو أن الموظف طلب من المعتدين أن يغادروا الصالة لتسببهم في الفوضى، لكنهم رفضوا ذلك.

وقالت الشرطة إن الموظف البالغ من العمر 28 عاماً نقل إلى المستشفى مصاباً بجروح لكنه سيتعافى.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم