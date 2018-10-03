فيديو.. مفاجآت في قضية معضولة عنيزة

المواطن - الرياض

كشفت الفتاة السعودية التي تعاني من تعنت أخيها في الموافقة على من يتقدم لها، عن العديد من المفاجآت التي تتعلق بقضيتها.

وقالت الفتاة خلال مداخلة مع برنامج معالي المواطن على قناة MBC أمس الثلاثاء: إنها منذ 7 سنوات تتعرض للاستغلال من قبل أخيها الذي يرفض السماح لها بالزواج.

وأضافت أنها حاولت أن تستميل قلب أخيها بكل الوسائل، إلا أن هذه المحاولات باءت جميعها بالفشل الأمر الذي دفعها إلى التوجه إلى القضاء ورفع دعوى عضل ضده.

ولفتت إلى أن الأمر زاد تعقيدًا بعد اللجوء للقضاء لدرجة أن البعض نصحها أن تنتظر بعض الوقت ربما يتغير موقف أخيها.

وقال الفتاة: استرحمته على مدى سنين عديدة، وبكيت تحت أقدامه بلا جدوى.

وحول ما قاله أخوها بعدم تكافؤ النسب الديني بينها وبين المعلم الذي تقدم للزواج منها بحجة أنه استمع للموسيقى ذات مرة قالت: قضيتي ليست قضية تكافؤ نسب ديني، قضيتي قضية عتق رقبة ورق.

واستغربت الفتاة من عدم قدرتها على اتخاذ قرار بشأن حياتها المستقبلية رغم تفوقها في وظيفتها ووصولها إلى مناصب قيادية في عملها.