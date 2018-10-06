فيديو.. مفحط يتسبب في حادث مروع على طريق سريع

المواطن - الرياض

تسبب مفحط في وقوع حادث مروع على طريق سريع.

وأظهر مقطع فيديو مشهدًا متهورًا لقائد مركبة يمارس التفحيط؛ ما تسبب في حادث مروري مروع على طريق سريع، فيما لم يتضح موقع الحادث.

وطالب متداولو المقطع بضرورة استخدام العقوبات البديلة كالخدمة العامة، واتجه البعض إلى وصف المفحط بالإرهابي، مشيرًا إلى أن الاثنين وجهان لعملة واحدة ويتسببان في مقتل الأبرياء.

ويعد التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها؛ في المرة الأولى، بحجز المركبة 15 يومًا، وغرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

أما في المرة الثانية، فيتم حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

ولو تكرر التفحيط في المرة الثالثة، يتم حجز المركبة، وغرامة مالية مقدارها 60 ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة، وسجنه.

وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة، المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة.