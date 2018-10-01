فيديو.. مقتل وإصابة 70 في مواجهات بين ميليشيات عبدالملك الحوثي وابن عمه

المواطن - الرياض

سقط 70 من عناصر الميليشيا الانقلابية ما بين قتيل وجريح في مواجهات بين أنصار عبدالملك الحوثي وابن عمه محمد عبدالعظيم الحوثي في صعدة.

وذكرت مصادر إعلامية يمنية أن الاشتباكات والتي لا تزال محتدمة حتى الآن اندلعت بعد أن قامت عناصر تابعة لعبدالملك الحوثي بدخول منطقة آل حميدان، لاعتقال اثنين من الموالين للمرجع الديني عمه محمد عبد العظيم الحوثي، إلا أن آل القمادي الساكنين بالمديرية تصدوا لها، وأوقعوا فيها قتلى وجرحى، وهو ما دفع عبدالملك الحوثي لتعزيز عناصره بالمنطقة.

فيديو | مواجهات في #صعدة بين ميليشيات عبدالملك الحوثي وابن عمه#الإخبارية pic.twitter.com/N6Eus9tBhU — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 1, 2018