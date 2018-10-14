فيديو.. ممرضة سعودية تنقذ 3 مصابين في حادث مروري

المواطن - الرياض

قدمت ممرضة سعودية الإسعافات الأولية لثلاثة مصابين في حـادث مروري، تصادف وجودها لحظة وقوعه عند إحدى الإشارات المروية بحائل.

وقالت، الممرضة سارة المقوعي، التي تعمل بمستشفى حائل العام، إنها كانت برفقة زوجها لحظة وقوع الحادث، وعلى الفور ترجَّلت من السيارة واتجهت إلى موقع الحادث الذي خلف ثلاث إصابات.

وأضافت خلال اتصال هاتفي ببرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية” إن الإصابة الأولى كانت لشاب يعاني ضربة بالرأس ونزيفاً، فقامت بتقديم الإسعافات اللازمة لإيقاف النزيف باستخدام شماغ أحد الحاضرين.

وأشارت إلى أن الحالة الثانية كانت لشخص مصاب بكسر بالرجل وكان نبضه سليماً، أما الحالة الثالثة فكانت لشخص مصاب بكسر في اليد وإصابة بالصدر وكان نبضه ضعيفاً وينخفض تدريجياً، وعلى الفور قامت بعمل إنعاش قلبي له، إلى أن وصلت فرق الإسعاف وباشرت الحالات.

وأكدت المقوعي أن ما قامت به لا يعدو كونه واجباً، مبينة أن عملها في الحقل الطبي لا يقتصر على ساعات الدوام بداخل المستشفى بل ينتقل معها إلى الخارج في أي مكان وأي زمان.