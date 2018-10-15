فيديو.. موجة رياح عاتية تقتلع الأشجار في الكويت

المواطن - وكالات

ضربت سماء الكويت صباح اليوم الاثنين، موجة غبارية مصحوبة برياح شديدة، فيما حذرت وزارة الداخلية الكويتية المواطنين والوافدين من انخفاض مستوى الرؤية أثناء القيادة، وكذلك القيام برحلات بحرية.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية الكويتية عبدالعزيز القراوي -في بيان صحفي- إن الكويت تتأثر حاليا بحالة من عدم الاستقرار في الطقس، لنشاط الرياح الشمالية المثيرة للغبار، والتي تزيد سرعتها على 60 كيلومترًا فى الساعة، وسط توقعات بهطول أمطار رعدية.

وأضاف أن الرياح يصاحبها انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية لأقل من ألف متر، وارتفاع في مستوى موج البحر لأكثر من 7 أقدام، متوقعًا أن تشهد الأحوال الجوية تحسنًا تدريجيًا مع الساعات المتأخرة من الليل؛ حيث تقل السحب وتنحصر فرص هطول الأمطار تدريجيًا.

ومن جانبها، دعت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الاثنين قائدي السيارات إلى توخي الحيطة والحذر، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وانخفاض مستوى الرؤية في بعض المناطق، خاصة المكشوفة، نتيجة موجة الغبار التي تشهدها الكويت حاليًا.

وطالبت- في بيان صحفي صادر عن الإدارة العامة للمرور- قائدي السيارات بعدم التوقف المفاجئ على الطرق؛ لتجنب تعريض حياتهم وحياة مستخدميها للخطر، وضرورة ترك مسافة كافية بين السيارات، وكذلك دعت مرتادي البحر إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الخروج في رحلات بحرية في الوقت الراهن، نظرًا لسوء الأحوال الجوية.