فيديو نادر.. الملك الفيصل والسادات فوق حطام خط بارليف

المواطن - الرياض

بمناسبة مرور 45 عاماً على حرب أكتوبر ، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نادر يوضح قيام الرئيس الراحل محمد أنور السادات والملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، رحمه الله، بزيارة قناة السويس وخط بارليف بعد تحطيمه في حرب 6 أكتوبر 1973 .

وقام الملك فيصل والسادات بالسير على كوبري يصل ضفتي القناة حتى وصلا إلى خط بارليف الذي تحطم تحت أقدام جنود الجيش المصري في معركة الكرامة في 6 أكتوبر.

وكانت المملكة العربية السعودية قد قدمت دعماً كبيراً لمصر خلال الحرب، فضلاً عن منعها إمداد الدول الصديقة لإسرائيل بالبترول.