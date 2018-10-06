فيديو نادر.. الملك فیصل في زيارة تاریخیة لمصر عقب نصر أكتوبر

المواطن - الرياض

وثق مقطع فيديو نادر زيارة الملك فیصل -رحمه الله- التاريخية لمصر في العام التالي لحرب أكتوبر المجيدة، وذلك بمناسبة الذكرى الـ45 لحرب 6 أكتوبر عام 1973 التي توافق الیوم السبت.

وقام الملك فیصل بزيارة تاريخیة لمصر عام 1974م، وحظي باستقبال حافل، إذ استقبله في المطار الرئیس المصري الراحل أنور السادات ولفیف من المسؤولین، بالإضافة إلى حشد من الجماهیر التي تجمعت لتحیة الملك فیصل لدى وصوله إلى المطار.

ورافق الرئیس السادات الملك فیصل إلى مقر إقامته بالقاهرة، كما عقد الزعیمان جلسة مباحثات رسمیة، وأديا معاً صلاة الجمعة بأحد المساجد الكبرى بالقاهرة، قبل أن يقوما بزيارة قناة السويس وخط بارلیف بعد تحطیمه، وحضور بعض التمارين والمناورات العسكرية لقوات الجیش المصري.

وشهد الملك فیصل والرئیس السادات الاحتفالات بنصر أكتوبر، إذ جابا میادين القاهرة بالعربة والقطار، وسط فرق عسكرية على جانبي الطريق وجموع شعبیة تردد أهازيج النصر والترحیب بالملك فیصل، والأعلام السعودية والمصرية تزين الشوارع والطرقات.

يذكر أن المملكة قدمت دعماً كبیراً لمصر في حرب 1973 م، إذ اتخذ الملك الراحل قراراً بقطع الإمدادات البترولیة عن الدول الصديقة والداعمة لإسرائیل.