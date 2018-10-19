فيديو.. نجاة شاب سقط من الطابق الثالث

المواطن - متابعة

سقط شاب من الطابق الثالث لمركز “ويستفيلد” للتسوق في لندن على امرأة في الطابق الأرضي.

وأصيب الشخصان بجروح بليغة لكنهما نجيا بأعجوبة من موت محقق.

ويُظهر مقطع فيديو كيف سارع المسعفون إلى مكان الواقعة، ونقلوا الشاب (24 عامًا) والسيدة إلى أقرب مستشفى.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، لم يُكشف عن هوية الرجل والسيدة حتى الآن، كما لا يزال سبب سقوط الشاب غامضًا، لكن وفقًا للكثير من شهود العيان، شوهد وهو يركض قبل القفز عن سور الطابق الثالث.

ولا يزال كل من الشاب والسيدة في المستشفى، وحتى الآن لم تُكشف أية تفاصيل جديدة عن الحادث، ومن غير المعروف ما إذا كان الرجل يحاول الانتحار.