فيديو.. نهاية غريبة لشاحنة فشلت في المرور داخل نفق

المواطن - متابعة

حوصرت شاحنة ضخمة داخل نفق، بعد أن فشل سائقها في العبور بها من خلاله.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، لم يقدر سائق الشاحنة ارتفاع الجسر بشكل جيد، والذي كان لا يتناسب مع شاحنته الضخمة، مما جعلها تحاصر بالداخل وتنقلب على جانبها، وذلك أسفل جسر في تاربورلي، شيشاير، بريطانيا.

وركض 3 أشخاص نحو السائق لمساعدته، فيما استدعى أحدهم الشرطة وفريق الطوارئ الذي ساعد الشاحنة على الخروج من هذا المأزق، بواسطة رافعة، فيما لم يصب السائق بأضرار بالغة.