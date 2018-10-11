فيديو.. هبوط أرضي مفاجئ يبتلع 3 أشخاص

المواطن - متابعة
تسبب هبوط أرضي مفاجئ بأحد شوارع الصين في ابتلاع 3 أشخاص، أثناء سيرهم أعلى رصيف للمشاة.
وأظهر مقطع فيديو المشاة وهم يسيرون حاملين مظلاتهم في يوم ممطر، وأثناء ذلك يحدث هبوط أرضي مُخلِّفًا فجوة كبيرة ابتلعتهم مع تصادف وجودهم أعلاها.
تسبب هبوط أرضي مفاجئ بأحد شوارع الصين في ابتلاع 3 أشخاص، أثناء سيرهم أعلى رصيف للمشاة.
وأظهر مقطع فيديو المشاة وهم يسيرون حاملين مظلاتهم في يوم ممطر، وأثناء ذلك يحدث هبوط أرضي مُخلِّفًا فجوة كبيرة ابتلعتهم مع تصادف وجودهم أعلاها.
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