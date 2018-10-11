فيديو.. هبوط أرضي مفاجئ يبتلع 3 أشخاص

فيديو.. هبوط أرضي مفاجئ يبتلع 3 أشخاص

2018/10/11
الساعة 10:27 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

تسبب هبوط أرضي مفاجئ بأحد شوارع الصين في ابتلاع 3 أشخاص، أثناء سيرهم أعلى رصيف للمشاة.

وأظهر مقطع فيديو المشاة وهم يسيرون حاملين مظلاتهم في يوم ممطر، وأثناء ذلك يحدث هبوط أرضي مُخلِّفًا فجوة كبيرة ابتلعتهم مع تصادف وجودهم أعلاها.


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