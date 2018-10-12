فيديو .. هدف الشوط الأول من مباراة السعودية والبرازيل

المواطن - محمد سمعه

تمكن المنتخب البرازيلي من تسجيل الهدف الأول في مباراته أمام المنتخب السعودي، ضمن منافسات البطولة الرباعية الودية.

وخلال الشوط الأول كان الأداء متوسطًا من قبل المنتخبين، مع وجود بعض المحاولات الهجومية الخطيرة من قبل المنتخب السعودي، ولكن التركيز في اللمسة النهائية لم يكن على القدر الكبير.

ونجح اللاعب جابرييل خيسوس في تسجيل الهدف الأول للمنتخب البرازيلي في الدقيقة الثالثة والأربعين من عمر الشوط الأول في خطأ واضح من قبل دفاع المنتخب السعودي.

ويذكر أن مباراة السعودية والبرازيل تُقام على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض.

ستُقام المباراة الثانية للمنتخب السعودي في الدورة الرباعية، أمام المنتخب العراقي يوم الاثنين المقبل في مدينة الرياض على ملعب جامعة الملك سعود.

أما منتخب البرازيل فسيختتم مبارياته في الدورة الرباعية بمواجهة المنتخب الأرجنتيني يوم الثلاثاء المقبل.

📹 الهدف الأول للمنتخب البرازيلي سجله اللاعب جيسوس في الدقيقة 43

السعودية 0 : 1 البرازيل#السعودية_البرازيل#سوبركلاسيكو#دوري_بلس pic.twitter.com/N90q5FbJoE — دوري بلس (@dawriplusksa) October 12, 2018