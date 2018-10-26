فيديو.. هكذا بدت رجال ألمع تحت الأمطار وتدفقات السيول

المواطن - سعيد مشهور - عسير

استمرت حالة التقلبات الجوية التي تشهدها منطقة عسير والعديد من مناطق المملكة، حيث شهدت العديد من المحافظات اليوم الجمعة أمطارًا اختلفت في غزارتها من محافظة إلى أخرى.

ووثق المصور محمد الحفظي مقاطع فيديو لأمطار محافظة رجال ألمع التي تدفقت السيول على إثرها.

وفي سياق متصل، كانت الأمطار في منطقة عسير على النحو التالي:

مدينة أبها:

– مركز مربة أمطار متوسطة إلى غزيرة.

– مركز بللسمر أمطار خفيفة.

محافظة رجال ألمع:

– البلد أمطار خفيفة إلى متوسطة.

– مركز الحبيل أمطار خفيفة إلى متوسطة.

محافظة تنومة:

– البلد أمطار خفيفة إلى متوسطة.

محافظة بلقرن:

– البلد أمطار متوسطة.

– مركز الشفاء أمطار خفيفة.

محافظة محايل عسير:

– مركز بحر أبو سكينة أمطار خفيفة إلى متوسطة.

– مركز قنا أمطار متوسطة إلى غزيرة مع سيل بكل من:

وادي رهبان.

وادي لتين.

محافظة بيشة:

– مركز الحازمي أمطار خفيفة.

– سيل بوادي جمح بمحافظة بيشة.



