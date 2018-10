فيديو.. هكذا يبدو إعصار مايكل من الفضاء وترامب: كلنا مع فلوريدا

المواطن - متابعة

في محاولة منه لدعم سكان فلوريدا في مواجهة الإعصار مايكل نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقطع فيديو يوضح اقتراب الإعصار من الساحل الأمريكي معلقًا بقوله : كلنا معك فلوريدا.

ومايكل هو حالياً إعصار من الدرجة الثالثة على مقياس سفير سيمبسون ذي الدرجات الخمس ومن المتوقع أن يصل إلى اليابسة اليوم الأربعاء.

وبعد أن يضرب فلوريدا من المتوقع أن تتحرك العاصفة يومي الأربعاء والخميس صوب الشمال الشرقي على ساحل الأطلسي نحو ولايتي نورث وساوث كارولينا اللتين لا تزالان تتعافيان من آثار الإعصار “فلورنس” الذي ضرب المنطقة الشهر الماضي.

وكانت جامعة ولاية فلوريدا قد أعلنت إغلاق الحرم الجامعي في تالاهاسي وبنما سيتي بدءاً من الثلاثاء حتى يوم الجمعة بسبب إعصار مايكل.

وأعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، أن الإعصار مايكل أدى إلى سقوط أمطار غزيرة على غرب كوبا مع توجهه الثلاثاء صوب خليج المكسيك مستهدفاً فلوريدا.

وأضاف المركز أن موقع الإعصار يبعد نحو 45 كيلومتراً شمال غربي الطرف الغربي لكوبا برياح تبلغ سرعتها القصوى 130 كيلومتراً في الساعة وهو من الفئة من الأولى.

وأعلن حاكم فلوريدا، ريك سكوت، الأحد، حالة الطوارئ في أكثر من 20 مقاطعة في الولاية مما وضع أكثر من 5 آلاف من جنود الحرس الوطني في حالة تأهب.

وكان إعصار مايكل مصحوباً بريح عاتية ومحملاً بأمطار غزيرة سقطت الأحد والاثنين على أجزاء من المكسيك وكوبا لدى مروره في الكاريبي.

وكان مركز الأعاصير قال إن الإعصار تحرك شمالاً في مسار بين جزيرة كوزوميل في جنوب شرق المكسيك والطرف الغربي لكوبا.

We are with you Florida! https://t.co/qzrVLeFbyFhttps://t.co/HVVhSmBg7S pic.twitter.com/rcB6OCwLeH

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 10, 2018