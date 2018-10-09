فيديو.. هلع ولكمات وحشية على متن طائرة

المواطن - متابعة

أصيب ركاب طائرة متجهة من اليابان إلى الولايات المتحدة بالهلع بعد دخول اثنين من الركاب في عراك عنيف.

وأظهر فيديو متداول تبادل اللكمات العنيفة بين الراكبين فيما تعالت صرخات الأطفال والنساء واكتفت المضيفة بالمتابعة.