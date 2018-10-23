فيديو.. هنا ينطلق ملتقى مبادرة مستقبل الاستثمار

فيديو.. هنا ينطلق ملتقى مبادرة مستقبل الاستثمار

2018/10/23
الساعة 9:41 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

تشهد الرياض اليوم انطلاق فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار 2018، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، وبرئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المبادرة حتى يوم الخميس الموافق 25 أكتوبر الجاري في مدينة الرياض، بمشاركة عدد كبير من الخبراء والرياديين والاقتصاديين.

 

 


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