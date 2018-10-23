المواطن - الرياض
تشهد الرياض اليوم انطلاق فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار 2018، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، وبرئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة.
ومن المقرر أن تستمر فعاليات المبادرة حتى يوم الخميس الموافق 25 أكتوبر الجاري في مدينة الرياض، بمشاركة عدد كبير من الخبراء والرياديين والاقتصاديين.
#عاجل فيديو ..
هنا ينطلق ملتقى #مبادرة_مستقبل_الاستثمار #FII2018 pic.twitter.com/7u16YSbPhu
— صحيفة المواطن (@almowatennet) October 23, 2018
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