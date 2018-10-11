فيديو.. هند البلوشي لـ طارق العوضي : “وين كانت عاداتك وتقاليدك حين تزوجتني؟”

المواطن - سعد العقيل

ردت الفنانة الكويتية هند البلوشي على انتقادات طليقها الفنان طارق العوضي لها بسبب جرأتها في كليباتها وأعمالها الفنية.

ووجه طليق هند البلوشي انتقادات لها بسبب ظهورها بشكل جريء في كليب “مستفزة”، مؤكدًا أنه لا يتناسب مع العادات والتقاليد وغير لائق للأسر فيما ردت عليه زوجته السابقة بالقول : قبل الزواج منك جمعنا كليب “إحساس” وهو من وجهة نظري أكثر جرأة من أي عمل آخر.

وتساءلت هند البلوشي موجهة كلامها لزوجها السابق : وين كانت عاداتك وتقاليد حين شاركتني هذا الكليب الجريئ.

وكانت هند البلوشي قد انفصلت عن زوجها في السر، لكن العوضي قرر أن يعلن القرار على الملأ قبل عرض الكليب الأخير بساعات.

وقالت هند البلوشي في حوار تلفزيوني : “في حاجة الناس ما تعرفها، هي أن طليقي كلمني قبل ما أطرح الكليب بساعتين، وقاللي إنه هيعلن طلاقنا، وأنا قولتله ما في مشكلة هذا حقك”

والمعروف أن هند البلوشي من مواليد مارس 1985 ونشأت في عائلة فنية، حيث كان والدها عازفًا للعود، وأختاها هما المغنية والممثلة مرام والممثلة مي البلوشي.

دخلت هند البلوشي إلى المجال الفني عام 2005 بعد أن قدمها الفنان جمال الردهان في مسلسل زينة الحياة وقيل أنه اكتشف موهبتها حين حضرت لإحدى البروفات المسرحية بصحبة أختها مي البلوشي، لكن انطلاقتها الحقيقية كانت من خلال مسلسل اللقيطة والذي قدم بنفس العام وأخذ نصيبًا كبيرًا من النجاح.

وبعد اللقيطة انهالت على هند البلوشي العروض على الرغم من أن بعضًا من أخبار حياتها الخاصة والمشاكل التي كانت تواجهها على صعيد زواجها كانت قد بدأت تطفو على السطح وبلغت ذروتها حين أعلن زوجها اعتزالها الفن من غير موافقتها لتبدأ الخلافات بينهما إلى أن حصلت على الطلاق واستمرت بعد ذلك بالتمثيل، وقد شاركت مع شقيقتاها مرام ومي في فيديو كليب أغنية “في العلالي” لمرام، وشاركهم فيها مشعل الشايع.

تزوجت هند البلوشي قبل دخولها المجال الفني مرتين، وفي عام 2012 تزوجت للمرة الثالثة من الفنان مشاري العوضي،و في يناير 2013 أنجبت ابنتهما الأولى عبير وبعد عام أنجبت جاسم.

وفي أغسطس 2018 أعلن مشاري العوضي طلاقهما وذلك بعدما طرحت فيديو كليب بعنوان “مستفزة” وأكد أنهما منفصلان منذ عامين أي أنهما منفصلان منذ عام 2016 لكنهما تكتما على الموضوع طيلة تلك الفترة.