فيديو.. وادي تبوك الأبيض يسيل بعد 24 عامًا من الانقطاع

المواطن - تبوك

أدت الأمطار التي شهدتها منطقة تبوك إلى سيلان الوادي الأبيض أكبر أودية شمال غرب تبوك هذا اليوم بعد انقطاع لأكثر من ٢٤ عاماً.

ونشر عيد المضلعاني الباحث المتخصص في مناخ تبوك مقطع فيديو يوضح جريان الوادي الشهير.

ويعتبر الوادي الأبيض ثاني أودية تبوك بعد وادي داما، من ناحية قوة الانحدار والخطورة، ومنابع هذا الوادي هي قمم جبال اللوز على ارتفاع 2500 متر لذا يعتبر من أعلى أودية تبوك.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة) يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

سيول الوادي الأبيض بجبل اللوز شمال تبوك pic.twitter.com/Ex6fmptdon — عيد المضلعاني (@Eid_Tabuk) October 25, 2018

كما توقعت الهيئة هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، حائل، القصيم، الجوف، الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية وقد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، تبوك، الحدود الشمالية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية بوجه عام بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف، وحالة متوسط الموج.

الوادي الأبيض اكبر أودية شمال غرب تبوك يسيل هذا اليوم بعد انقطاع لأكثر من ٢٤ سنة حسب ما أفادني به مصور المقطع الاخ تركي العطوي #تبوك pic.twitter.com/xwQTSZsRoY — عيد المضلعاني (@Eid_Tabuk) October 25, 2018