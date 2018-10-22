فيديو.. وزير الخدمة المدنية يحدد آليات وإجراءات صرف العلاوة السنوية

المواطن - الرياض

كشف وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، آليات وإجراءات صرف العلاوة السنوية التي أمر خادم الحرمين الشريفين بإعادتها للموظفين.

وأضاف الحمدان خلال مداخلة مع قناة العربية إلى أن الأمر الملكي الكريم نص على أن تصرف العلاوة بوضعها وإجراءاتها السابقة نفسها ما يعني أن العلاوة السنوية ستصرف وفق نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنظيمية والتي تحدد مبلغ العلاوة في كل سلم من سلالم الوظائف العامة وغيرها من المؤشرات.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإعادة قد أمر بصرف العلاوة السنوية بوضعها وإجراءاتها السابقة ، بناء على ما رأته اللجنة المالية برئاسة سمو ولي العهد.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أمر قبل أقل من عام بإعادة صرف البدلات والمزايا المالية التي يتقاضاها موظفو القطاع العام الحكومي إضافة لصرف العلاوة السنوية لرواتبهم بعد أن توقفت لمدة عام بناء على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. بعد أن أقر مجلس الوزراء عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري 1438هـ .

وزير الخدمة المدنية يتحدث للعربية عن تفاصيل قرار إعادة العلاوة السنوية pic.twitter.com/6N4Gzbb5LJ — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) October 22, 2018

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