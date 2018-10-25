فيديو وصور.. الذروة الزرقاء لوحة بـ 400 مليون دولار تحط رحالها في الرياض

المواطن - الرياض

ثمنها 400 مليون دولار وتُعبر عن القلق بشأن مصير الإنسانية، أنها لوحة الذروة الزرقاء التي وصلت إلى الرياض وتحديداً فندق الريتز كارلتون حيث أقيمت فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار على مدى 3 أيام.

الذروة الزرقاء هي لوحة أبدعها الفنان الروسي فاسيلي كاندينسكي، وقد وصلت أمس المملكة وسط حراسة مشددة وتم نقلها إلى الريتز.

يذكر أن اللوحة عُرضت عبر زاوية الفن الروسي، ضمن مبادرة من جانب صندوقي الثروة السياديين في السعودية وروسيا، ونقلت من خلال شركة لوسكو السعودية للخدمات اللوجستية للأعمال الفنية بواسطة فريق سعودي.

والمعروف أن فاسيلي كاندينسكي صاحب الذروة الزرقاء هو فنان روسي ولد في 16 ديسمبر 1866 وتوفي في 13 ديسمبر 1944 وهو أحد أشهر فناني القرن العشرين.

كما أن اكتشافاته في مجال الفن التجريدي جعلته واحداً من أهم المبتكرين والمجددين في الفن الحديث حيث لعب دوراً محورياً ومهماً جداً في تطور الفن التجريدي، وتنسب إليه جائزة كاندينسكي للفنون، ومن أشهر تصاميمه كرسي كاندينسكي الذي أخذ طابع مدرسة باوهاوس في ألمانيا.

يعتبر كاندينسكي من أعظم المؤثرين في الحركة الفنية بين أبناء جيله، وفي القرن العشرين. وكأحد الرواد الأوائل للمبدأ اللاتصويري أو اللاتمثيلي، أو ما يعرف بـ مبدأ التجريدية الصافية.

كما يعتبر الفنان كاندينسكي ممهد الطريق للمذهب التعبيري – التجريدي، حيث أصبح هذا المذهب مدرسة الرسم المهيمنة والسائدة منذ ذلك الوقت وفترة الحرب العالمية الثانية وما بعدها. وقد أطلق عليه أصحابه لقب “أمير الروح” و”الفارس”.