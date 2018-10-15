فيديو وصور.. ثعابين قلعة المقيصرة الأثرية تهدد حياة الزوار

المواطن - سعيد مشهور - محايل عسير

تمثل القلعة الأثرية الموجودة في جبل المقيصرة في محايل مصدر خطر على الزوار ولاسيما لتواجد الثعابين وانتشار النفايات بداخلها؛ مما يتطلب تدخل فرع هيئة السياحة والتراث في منطقة عسير للعناية بها.

ويطالب الأهالي والزوار بمشروع تطويري جاذب ووضع حواجز مانعة، حيث إنها تقع بجوار أطول سارية علم على مستوى محافظات تهامة؛ حيث يبلغ ارتفاعها 50 مترًا، وتحمل علم المملكة بطول 18م وعرض 12م والذي نفذته بلدية المحافظة.

يذكر أن متنزه جبل المقيصرة يتوسط محافظة محايل عسير وله إطلالة جذابة على المحافظة ويقسمها إلى نصفين متساويين.

وأثناء وجودك في متنزه جبل المقيصرة تستطيع الاستمتاع برؤية جميع معالم المدينة من جميع الجهات، ونفذت بلدية المحافظة مشروعاً تطويرياً من رصف ووضع حواجز مانعة للسقوط وتوفير الخدمات الأساسية للزوار من إنارة ومظلات متعددة وحدائق مزودة بألعاب للأطفال ودورات مياه يتواجد بها عمالة للتنظيف على مدار الساعة؛ لأن هذا المنتزه يعتبر موقع جذب للزوار للمحافظة ولهواة الطيران الشراعي والذي يعتبر موقعاً لانطلاقهم وممارسة هواية الطيران في سماء المحافظة.