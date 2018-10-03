فيديو وصور.. خيارات متعددة من الترفيه والتسوق بعالم وارنر براذرز أبو ظبي

المواطن - سعيد آل هطلاء - أبو ظبي

حصلت “الموطن” خلال زيارة سياحية إلى أبو ظبي على معلومات تفصيلية عن مدنيه عالم وارنر براذرز، والتي تعتبر أول مدينة ترفيهية مغلقة في العالم تحمل علامة وارنر براذرز، حيث فتحت أبوابها يوم 25 يوليو 2018 على جزيرة ياس- الوجهة الترفيهية العائلية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتجمع مدينة عالم وارنر براذرز أبو ظبي أشهر شخصيات دي سي سوبر هيروز المحبوبة مثل باتمان وسوبرمان ووندر ومان إلى جانب عدد من شخصيات الأنيميشن المحبوبة من لوني تونز وهانا-باربيرا مثل توم آند جيري وباغز باني وسكوبي-دو وذا فلينستونز، جميعها تحت سقف واحد للمرة الأولى على مستوى المنطقة.

ينطلق ضيوف عالم وارنر براذرز أبو ظبي، في رحلة إلى 6 مناطق مشوقة تشمل وارنر براذرز بلازا، ومتروبوليس، وغوثام سيتي التابعتان لـ”دي سي إنترتينمنت”، بالإضافة إلى كرتون جانكشن، بيدروك، وديناميت غالتش التابعة لوارنر براذرز أنيميشن.

وتضم المدينة الترفيهية 29 لعبة ومرفقًا ترفيهيًّا عائليًّا، وعروضًا ترفيهية حيّة فريدة من نوعها، لتقدم تجربة تفاعلية ومميزة لضيوفها، كما تُعد عالم وارنر براذرز أبو ظبي مدينة ترفيهية مليئة بالمرح العائلي والمغامرات بلا حدود.

الأرقام تتحدث:

تضم المدينة 29 لعبة ومرفقًا ترفيهيًّا، 6 عروض وأكثر من 35 شخصية حية من دي سي وأنيميشن، إضافة إلى 20 مطعمًا ومقهًى، و22 متجرًا فريدًا.

موقع فريد:

تقع مدينة عالم وارنر براذرز أبو ظبي على جزيرة ياس، في الجهة الشمالية الشرقية من العاصمة أبو ظبي، وتبعد 10 دقائق فقط من مطار أبو ظبي الدولي و20 دقيقة من مدينة أبو ظبي و40 دقيقة من دبي.

كما تقع المدينة الترفيهية على مقربة من عالم فيراري أبو ظبي وياس ووتروورلد أبو ظبي وحلبة مرسى ياس التي تستضيف سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، أما مطور المشروع فهو شركة ميرال لإدارة الأصول وشريك الترخيص هي وارنر براذرز للمنتجات الاستهلاكية

يقدر استثمار شركة ميرال في مدينة عالم وارنر براذرز أبو ظبي الترفيهية بنحو 1 مليار دولار، واضعة بصمة فريدة في مسيرة جزيرة ياس نحو العالمية لتكون من بين الوجهات السياحية الرائدة على مستوى العالم وتعد مدينة عالم وارنر براذرز أبو ظبي ثالث مدينة ترفيهية تقام على جزيرة ياس وتنضم إلى عالم فيراري أبو ظبي وياس ووتروورلد أبو ظبي.

حقائق شيقة:

يشعر ضيوف مناطق وارنر براذرز أنيميشن دائمًا بأنهم في وضح النهار، ولا تغرب الشمس قط في كرتون جانكشن وديناميت غالتش وبيدروك

دائمًا ما تشير الساعة إلى 12:11 بعد منتصف الليل في شوارع غوثام سيتي المظلمة

دائمًا ما تكون منطقة متروبوليس وقت غروب الشمس، حيث يتم تحقيق العدالة قبل حلول الليل

لا توجد نافذتان متشابهتان في كرتون جانكشن على الإطلاق، فجميع النوافذ مختلفة من حيث الشكل والحجم

تم نحت وتلوين كل الطوب المستخدم في واجهات كرتون جانكشن يدويًّا

يقدم كل مطعم من مطاعم المدينة الترفيهية أطباقه الخاصة- استعد لمذاق لا يقاوم!

65 % من البضائع المتوفرة في متاجر المدينة الترفيهية فريدة من نوعها وحصرية لعالم وارنر براذرز ولا يمكن العثور عليها في أي مكان آخر في العالم.

المطاعم والمقاهي:

تقدم المدينة الترفيهية مجموعة من المطاعم والمقاهي التي تتميز جميعها بأجواء متنوعة؛ حيث تحتضن العديد من المطاعم التي توفر للضيوف فرصة الاستمتاع بأشهى المأكولات في صالاتها المميزة أو خلال تجولهم في المدينة. يمكن لضيوف عالم وارنر براذرز أبو ظبي الاحتفاظ بتذكار للتجربة التي خاضوها أثناء زيارتهم من خلال التسوق في المتاجر التي توفر الهدايا التذكارية المستوحاة من الشخصيات في عالم وارنر براذرز أبو ظبي.

المناطق الترفيهية:

تضم مدينة عالم وارنر براذرز أبو ظبي 6 مناطق شيقة:

o وارنر براذرز بلازا

o متروبوليس

o غوثام سيتي

o كرتون جانكشن

o ديناميت غالتش

o بيدروك

وارنر براذرز بلازا:

يُجسد التصميم المعماري العريق “آرت ديكو” لمنطقة وارنر براذرز بلازا، كل ما هو متعلق بعلامة وارنر براذرز وعصر هوليوود الذهبي. وتعتبر هذه المنطقة بوابة إلى المناطق الأخرى في المدينة الترفيهية، حيث تصطف في كل شوارع البلازا باقة من المطاعم والمقاهي ومتاجر التسوق الفريدة من نوعها والمستوحاة من شخصيات المنطقة.

المرافق الترفيهية:

عرض وارنر براذرز السينمائي- تحول الأضواء المسرحية في منطقة وارنر براذرز بلازا الأجواء النهارية إلى أجواء مسائية تحتفي بالنجوم، في احتفال سمفوني مهيب يستخدم تقنية “إسقاط الخرائط” لإحياء الأرشيف السينمائي لوارنر براذرز، حيث يقدم هذا العرض فرصة ترفيهية فريدة لكافة أفراد العائلة، لاسيما مع استضافة الشخصية المحبوبة لدى الجميع؛ باغز باني.

المطاعم والمقاهي:

يمكن للضيوف الراغبين في الالتقاء بالمشاهير زيارة مطعم ذا ستارلايت، حيث يمكن أن يحظوا في أي لحظة بزيارة من جميع شخصيات وارنر براذرز ودي سي المفضلة لديهم، كما يمكن للضيوف من عشاق المأكولات الإيطالية زيارة هوليوود تريتوريا والاستمتاع بالمذاق الإيطالي الأصيل وللراغبين بالسفر عبر الزمن إلى عصر هوليوود الذهبي، يمكنهم الانطلاق إلى سكوب المشاهير لتناول أشهى أنواع الحلوى كذلك يستطيع الضيوف أيضًا الاستمتاع بوجبات خفيفة في مخبز بيفرلي هيلز وبلازا الوجبات الخفيفة.

التسوق:

يمكن للضيوف التسوق في متجر وارنر براذرز أستوديو وسوبر ستار للهدايا التذكارية للحصول على مجموعة من منتجات عالم وارنر براذرز الحصرية كالملابس والمقتنيات والقرطاسية. ويمكن لمحبي وارنر براذرز الحصول على تي شيرتات وإكسسوارات وهدايا تذكارية تضم أشهر السوبر هيروز وسوبر-فيلنز في متجر دي سي سوبر هيروز. ولمحبي الفنون الجميلة، يمكنهم زيارة كنوز هوليوود- المعرض الذي يضم أعمالًا من مختلف فناني دي سي المصورة ولوني تونز، بالإضافة إلى نسخ المطابقة لها ومجوهرات وساعات وقرطاسية.

كما يمكن للضيوف شراء مجموعة واسعة من الهدايا التذكارية من “زاتانا للكتب والعجائب” و”جستس لييغ: شركة معدات الأبطال”، كما يمكنهم زيارة “زاوية ديلي بلانيت للصحف” لتناول وجبة خفيفة، وكذلك زيارة “الصفحة الأولى للصور” للحصول على فرصة للظهور في صفحات ديلي بلانت الأولى.

متروبوليس:

يُطلق عليها مدينة الغد، التي تنبض بالحياة، وتعج بالمثالية، وتمتزج فيها الخطوط الفريدة وناطحات السحاب في لوحة مفعمة بالألوان. وتشبه متروبوليس مدينة مانهاتن، مدينة ناطحات السحاب التي تجمع ما بين فنون ثلاثينيات القرن الماضي وحداثة القرن الواحد والعشرين. وهي المدينة التي تمزج الطابع العصري بالتقليدي، وتطمح للمزيد من التطور على الدوام.

ينتقل الضيوف عبر النفق الجنوبي الغربي من وارنر براذرز بلازا وحتى الوصول إلى حيث مغيب الشمس في أفق متروبوليس. ينحني الطريق ويوازي المباني الساطعة بواجهاتها الممتدة مثل ليكس كورب، كوين إندستريز، وستار لابز.

أجواء ساحرة وموسيقى تحبس الأنفاس في هذه المدينة الرائعة؛ حيث يتميز مقر صحيفة ديلي بلانيت بمجسم الكرة الأرضية البرونزي الذي يعلو المبنى، ويعتبر رمزًا كلاسيكيًّا للمجموعة الإعلامية.

تتميز المنطقة بالحداثة وتعكس أجواء التفاؤل؛ حيث يحرص سوبرمان وأبطال فريق جستس لييغ على حمايتها من الأعداء. وتقع في هذه المنطقة صحيفة ديلي بلانيت التي يعمل فيها كلارك كينت ولويس لين. وتضم مدينة متروبوليس كل من: سوبرمان، ووندر ومان وأكوامان، وغرين لانترن، وذا فلاش وتين تايتنز.

الألعاب والمرافق الترفيهية:

“سوبرمان 360: معركة متروبوليس”- اللعبة المشوقة التي تجمع أبرز أبطال القصص المصورة في مواجهة ضد العدو الذي يهدد المدينة؛ حيث ستحدد المعركة التي سيخوضها سوبرمان بين الخير والشر مصير مدينة متروبوليس.

“جستس لييغ: هجوم ورورلد”- اللعبة المذهلة التي تضم تجربة المسرح الغامض بمؤثرات خاصة تأخذ الضيوف في رحلة مشوقة مليئة بالقفزات والهجمات والمنعطفات خلال المعركة التي يخوضها الضيوف إلى جانب فريق جستس لييغ لإنقاذ الكوكب.

“غرين لانترن: مجرة أوديسي”- تجربة تأخذك في رحلة إلى عالم مختلف على متن مقاعد طائرة، ضمن مغامرة مليئة بالمؤثرات البصرية الخاصة.

“أكاديمية تين تايتنز للتدريب”- منطقة اللعب التي تضم مراحل متعددة تشمل تجربة الحبل المُعلق وغيرها من الألعاب التي تتيح للضيوف استعراض مهاراتهم جنبًا إلى جنب مع “تين تايتنز”، بما في ذلك التسلق والزحف والتنقل في طرق غير مستوية.

كرتون جانكشن:

استرجع ذكريات الطفولة مع الأنيميشن في “كرتون جانكشن” وقابل أبرز شخصيات وارنر براذرز واستكشفها عن قرب.

تضم هذه المنطقة في عالم وارنر براذرز أبو ظبي مجموعة من أشهر شخصيات الأنيميشن مثل باغز باني وتوم آند جيري وسكوبي-دو في عالم مليء بالمرح، حيث ألوان أشعة الشمس والغيوم التي ترتسم في سماء المنطقة الكرتونية. وتلبي كرتون جانكشن احتياجات كل الضيوف، ابتداءً من الأفعوانية الملتوية وصولًا إلى الألعاب التفاعلية الغامضة، لينتقلوا مع كل معلم إلى عالم الرسوم المتحركة المليء بالمرح والمغامرة بأسلوب جديد.

إذا كنت تبحث عن لعبة تجمع الفأر والقط الذي يسعى لاصطياده، فعليك أن تذهب في رحلة إلى كرتون جانكشن؛ حيث توم آند جيري والمطاردة المعتادة بينهما. يمكنك تجربة “دوامة الجبنة السويسرية مع توم آند جيري” لتدخل عالمهما، وإذا كنت تبحث عن أجواء التشويق والألغاز، فيمكنك التوجه إلى حيث سكوبي-دو وأصدقائه؛ شاغي، وفريد، وفيلما ودافني في رحلة البحث عن الأدلة وحل الألغاز في “متحف ألغاز سكوبي-دو”، وغير ذلك الكثير، حيث نضمن لك الاستمتاع بكل دقيقة تقضيها هناك.

الشخصيات:

تضم هذه المنطقة “باغز باني”، “دافي داك”، “تويتي”، “سيلفستر”، “تازمانين ديفيل (تاز)”، “بيبي لو بيو”، “إلمر فاد”، “سكوبي-دو”، “شاغي”، “فيلما”، “دافني”، “فريد”، “توم آند جيري”، “سبايك وتايك”.

الألعاب والمرافق الترفيهية:

“أني- ميهم”- وهي لعبة تفاعلية مفعمة بالمؤثرات الخاصة تأخذ الضيوف في مهمة مليئة بالمرح من خلال توجيه ماسح الباركود الخاص بهم لتوصيل صناديق وطرود “أكمي” وتجميع أكبر عدد من النقاط ليصبحوا موظف الشهر لدى “أكمي”.

“مصنع أكمي”- الذي يضم ثلاثة ألعاب ملائمة للأطفال مثل “القفز مع دافي”، “السباق مع تاز” و”تويتي وايلد ووكيتس”.

“تعرف على باغز! (ودافي)”- يمكن للضيوف الاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها واعتلاء خشبة المسرح مع “باغز باني” في هذا العرض الرائع.

“دوامة الجبنة السويسرية مع توم آند جيري”- اللعبة العائلية التي تضم مركبة دوارة تأخذ الضيوف في مطاردة سريعة مليئة بالمنعطفات والالتفافات (والجبنة)!

“متحف ألغاز سكوبي-دو”- اللعبة التي تناسب جميع أفراد العائلة، وتأخذهم في رحلة بحث عن الأدلة مع سكوبي-دو وأصدقائه في متحف سكوبي المليء بالمواقف المضحكة والمخيفة.

“كرتون جانكشن كاروسيل”- اللعبة التي تمكن الضيوف من ركوب دوامة كلاسيكية مفعمة بالألوان برفقة شخصيات لوني تونز وهانا-باربيرا المفضلة لديهم.

“القفز مع دافي”- برج للقفز العمودي ينطلق بالضيوف إلى الأعلى والأسفل، مع “دافي داك” الذي يختبر أحدث اختراعات “أكمي”.

“تويتي وايلد ووكيتس”- لعبة يستمتع فيها الأطفال بالدوران لتفادي “سيلفستر” القط الشقي.

“السباق مع تاز”- لعبة على شكل سيارة تأخذ الأطفال في رحلة مليئة بأجواء المرح والضحك وتنطلق بالمتسابقين بسرعة تشبه سرعة “تازمانين ديفيل”.

المطاعم والمقاهي:

يمكن للضيوف الاستمتاع بعدة مطاعم في “كرتون جانكشن” مثل “أكمي كوميسري” الذي يتميز بخدمته السريعة التي يقدمها على طريقة “أكمي”. ويمكن لمحبي الحلويات زيارة “فطائر هكلبري هوند” أو “كشك حلويات بينلوبي” أو “أيس كريم الدب يوجي وبو بو”.

التسوق:

يمكن لمحبي شخصيات الرسوم المتحركة مثل باغز باني ودافي داك زيارة “متجر شركة أكمي”. ويوفر “متجر سي. جي”، الذي يقع في واحد من أكبر المتاجر المتعددة الأقسام، هدايا تذكارية لمختلف شخصيات كرتون جانكشن الشيقة. ويمكن للضيوف زيارة “صالون الأرنب” للحصول على مجموعة مختلفة من القبعات وإكسسوارات الأزياء، كما يمكنهم زيارة “معدات فاد” لشراء ألعاب وإكسسوارات وقرطاسية لوني تونز، وكذلك الاستمتاع بأشهى أنواع الحلويات في مطعم دافي للوجبات الخفيفة الذي يتيح لهم فرصة تحضير حلويات الجيلي بأنفسهم باستخدام صانع حلويات أكمي.

غوثام سيتي:

غوثام سيتي هي موطن باتمان الذي تعهد بالقضاء على عالم الجريمة والشر المتواري في أنحاء المدينة. لقد أخذ باتمان على عاتقه هذه المهمة بعد الحادثة المؤسفة التي تعرض لها والديه قبل وقت طويل، وهو اليوم يكرس إرث عائلته للوقوف في وجه أشرار غوثام سيتي.

الشخصيات:

تعد غوثام سيتي موطنًا لعدد من الشخصيات، بما في ذلك باتمان، ذا ريدلر، ذا جوكر، كات ومان، هارلي كوين، مستر فريز، سكيركرو وذا بنغوين.

الألعاب والمرافق الترفيهية:

“باتمان: التحليق مع فارس الظلام”- لعبة مليئة بالحماس والتشويق حيث سيتمكن الضيوف بالتحليق في سماء غوثام سيتي عبر تجربة مركبة باتوينغ الفريدة من نوعها، وخوض مناورات مفاجئة عبر الصعود والهبوط والدورات والالتفاف. تجمع هذه اللعبة بين أحدث تقنيات الطيران الافتراضي والمشاهد المشوقة مع أحدث التأثيرات الخاصة التي تتيح للضيوف خوض تجربة لا تنسى مليئة بالتشويق.

“الدوران مع ذا ريدلر”- الأفعوانية الدوارة التي يغوي فيها إدوارد نيجما، أحد السوبر-فيلنز الضيوف لزيارة مستودع قديم ليعيشوا تجربة مخيفة. وتتميز هذه اللعبة الدوارة بحركات مذهلة أثناء القبض عليهم من خلال حيلة ماكرة من ذا ريدلر.

“الرعب مع سكيركرو”- أقصى درجات التشويق مع اللعبة الكفيلة بزرع الرعب في قلوب الجميع. تمزج هذه اللعبة بين المغامرات التفاعلية وأحدث التجارب النفسية التي يقوم سكيركرو بتجربتها على الضيوف.

“بيت عجائب ذا جوكر”- تشمل هذه اللعبة مجموعة من التحديات البدنية والذهنية المبتكرة من قبل ألد أعداء باتمان، بما في ذلك قاعة المرايا، والممرات الضيقة، والبساط المتحرك، بالإضافة إلى المتاهة وقاعة الهذيان وغيرها من التحديات التي لا تنسى.

“ألعاب معرض روغز”- ومن بين هذه الألعاب، “هاي سترايكر”، “لعبة واك-آ-بات”، “لعبة غت-أواي للسيارات”، “لعبة توكسك بلاست” و”بازوكا بلاست” حيث ستتيح هذه الألعاب الفرصة للضيوف لإطلاق العنان لمهاراتهم في سبيل استعادة “غوثام بير” التي كانت تتمتع بالسلام حتى سقطت رهينة بيد ذا جوكر وأتباعه.

المطاعم والمقاهي:

يمكن التوجه إلى “روائع غوثام سيتي” عند الشعور بالجوع، حيث الوجبات الخفيفة التي ترضي ذوقك والتي تعد نقطة التجمع المفضلة لأفراد شرطة غوثام سيتي، أما لمن يرغب بتناول الطعام برفقة الأشرار؛ فعليهم التوجه إلى “هول أوف دوم” الذي يتوارى في محطة المترو المهجورة ويقدم العشاء لشخصيات سوبر-فيلنز الشريرة والمثيرة للرعب، في حين يمكن لمحبي المثلجات التوجه إلى “عربة مستر فريز للأيس كريم”.

كما يمكن لضيوف غوثام سيتي الاحتفاظ بذكرى عن زيارتهم لمنطقة غوثام سيتي من خلال التوجه إلى متجر بارك رو بون والمسرح الملكي للهدايا. في هارلي كوين للحلويات، يستمتع الضيوف بأشهى وأرقى أنواع الشوكولاتة والحلويات. أما كاتس أي للمجوهرات، فيقدم مجموعة مختارة ومميزة من الإكسسوارات النسائية اللامعة. ويمكن للرجال الذين يزورون غوثام سيتي من خوض تجربة تسوق فريدة في متجر كوبل بوت للملابس الرسمية.

ديناميت غالتش:

تعد منطقة ديناميت غالتش المليئة بالمفاجآت، منطقة الثنائي الشهير روود رانر ووايل إي. كايوتي، حيث سيتمكن الضيوف فيها من تجربة لعبة “فاست آند فيريوس”، التي تحاكي المطاردة بين الشخصيتين.

تضم هذه المنطقة شخصيات محبوبة مثل روود رانر، وايل إي. كايوتي، مارفن ذا مارشن، يوسيميتي سام وذا جيتسونز.

الألعاب والمرافق الترفيهية:

“فاست آند فيريوس”- سيتمكن ضيوف ديناميت غالتش من تجربة هذه اللعبة التي تحاكي المطاردة بين وايل إي. كايوتي وروود رنر عبر أفعوانية معلقة، حيث سيحظى الضيوف بفرصة تجربة أكمي روود روكيت 9000، الأداة الخاصة بوايل إي. كايوتي في رحلة شيقة عبر الصحراء مرورًا بنباتات الصبار والفجوات المنتشرة هنا وهناك في محاولة جديدة للإمساك بروود رنر.

“مكوك ذا جيتسونز الفضائي”- تتيح هذه اللعبة للضيوف فرصة التحليق على متن سفينة فضائية متطورة وهي تدور حول منصة الهبوط الفضائي في رحلة ممتعة مليئة بالتشويق.

“تصادم المركبات مع مارفن ذا مارشن”- يدعو مارفن محبي المغامرات لخوض تجربة فريدة من نوعها، حيث حلبة التصادم الناتجة عن إقلاع المركبة الفضائية. وسيعمل فريق مارفن على تحطيم المركبات الفضائية معًا لتوليد طاقة كافية لتشغيل سفينة مارفن الفضائية التالفة لإعادتها لمدارها.

ويمكن لمحبي يوسيميتي سام زيارة “محطة يوسيميتي سام روتن توتن للغاز”، المتجر المستوحى من الطريق الأمريكي الرئيسي “روت 66” المليء بأفخم الألعاب والأكواب والهدايا التذكارية.

بيدروك:

•يعتمد سكان هذه المنطقة في حياتهم اليومية على الطيور والديناصورات من العصر الحجري، وتعد موطنًا لعائلة ذا فلينستونز المحبوبة لدى الجميع.وتضم هذه المنطقة كل من فريد وويلما وبيبلز فلينستون، وبارني وبتي وبام-بام رابلز، بالإضافة إلى ذا غريت غازو ودينو.

الألعاب والمرافق الترفيهية:

“مغامرة نهر بيدروك مع ذا فلينستونز”- سينضم الضيوف إلى جولة نهر بيدروك عبر مقصورة مصنوعة من الخشب والصخور، حيث تتميز هذه الجولة بالصور المعلقة المنحوتة التي تعكس معالم بيدروك في قلب الطبيعة الخلابة لمنتزه بيدروك ستونتريل. ومن خلال جولة نهر بيدروك، سيتمكن الضيوف من المضي في رحلة على متن قارب يجوب في أنحاء معالم العصر الحجري، بالإضافة إلى الاستمتاع بالأصوات والمناظر الرائعة التي يعيشها ذا فلينستونز وذا رابلز كل يوم. وسيستمتع الضيوف برحلتهم على متن القارب الذي يتسع لثمانية أشخاص؛ حيث سيسير بين مسارات صخرية وأخرى محاطة بأشجار النخيل وأشجار ذات أوراق كثيفة، وقد يمرون خلال رحلتهم بالقرب من النوافير والتماثيل التي تعود إلى قادة ذلك العصر.

المطاعم والمقاهي:

عند شعور الضيوف بالجوع وهم في قلب بيدروك؛ يمكنهم الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الأطباق المستوحاة من العصر الحجري، والتوجه إلى مطعم “ماموث منجيز” لتناول وجبة خفيفة، أو يمكنهم الذهاب إلى مطعم “برونتو برغرز آند ريبز” الذي يقدم اللحوم المشوية ووجبات برونتو برغرز العملاقة. وهناك ساحة بالقرب من المطعم تصطف فيها سيارات من العصر الحجري ليتمكن الجميع من التقاط الصور التذكارية.

ويمكن لضيوف العصر الحديث التوجه إلى بوتيك بيدروك لشراء ما يلزمهم من العصر الحجري، والمرور بشركة بيدروك للحلويات لشراء الحلوى والمأكولات الخفيفة.

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