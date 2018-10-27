فيديو وصور.. ساعة للوطن بادرة للتوعية بنظافة متنزهات عسير

المواطن __سعيد مشهور_ابها

ساعة للوطن، هو عنوان بادرة شبابية أطلقتها مجموعة من أبناء منطقة عسير بهدف الحفاظ على المتنزهات والمواقع السياحية المختلفة.

“المواطن” رافقت ورصدت أنشطة أعضاء هذه البادرة، اليوم، واستطلعت آراء بعضهم، حيث تحدث أبوسطام الأحمري قائد فريق هايكنج عسير عن هذه البادرة التي أطلقها بقوله: “المتنزهات والمواقع السياحية كثيرة جداً في وطننا وتحتاج إلى مساهمة ومشاركة للحفاظ عليها ووطننا يستحق منا الكثير فأتت فكرة تخصيص وقت من كل أسبوع، حيث نقوم بتحديد المكان الذي نود القيام بالمساهمة الاجتماعية ورفع النفايات منه لنبعث رسالة إلى جميع مرتادي هذه المتنزهات أنه يجب الحفاظ عليها، وأن يقوم كل شخص بعد الفراغ من جولته السياحية برفع النفايات الخاصة به”

وقال فهد آل مقبل قائد فريق مشاة خميس مشيط الرياضي:” الوطن غالٍ ويجب أن نكون أعضاء فاعلين ومساهمين في بناء الوطن والحفاظ على مقدراته ومنها المتنزهات المتنوعة “.

الجدير بالذكر أن المبادرة انطلقت قبل أسبوعين وساهمت في تنظيف موقع شلال رحب بمحافظة رجال ألمع واليوم، تم تنظيف موقع وادي عين الذيبة في سودة عسير وشارك العديد من الشباب صباح اليوم في توجيه رسالة توعوية للزوار بالحفاظ على المتنزهات وتركها في أحسن حال.