فيديو وصور .. مباراة السعودية والعراق .. الأخضر ينجو من الهزيمة بتعادل ثمين

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة المنتخب السعودي مع شقيقه العراقي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن منافسات البطولة الرباعية.

وكانت مباراة المنتخب السعودي والمنتخب العراقي أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض.

وخلال الشوط الأول شهدت المباراة ضغطًا وسيطرة كبيرة من قبل لاعبي المنتخب السعودي، حيث لم ينجحوا في ترجمة الفرص المتاحة إلى هدف.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأخضر والعراق بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني واصل المنتخب السعودي ضغطه وحاول كثيرًا خلال أول عشر دقائق من المباراة لكن عدم التركيز في اللمسة النهائية.

نجح المنتخب العراقي بعد ذلك في تسجيل الهدف الأول في المباراة عبر اللاعب مهند علي في الدقيقة الحادية والسبعين من عمر المباراة.

وحاول المنتخب السعودي خلال آخر 20 دقيقة من المباراة تسجيل هدف التعادل حتى تمكن اللاعب عبدالعزيز البيشي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بعد تصويبة خدعت حارس مرمى منتخب العراق.

يذكر أن مباراة العراق والسعودية لم تشهد حضورًا جماهيريًّا مكثفًا، كما أن مباريات البطولة مُدرجة ضمن أجندة الفيفا.

وقبل مباراة السعودية والعراق، كان المنتخب السعودي خسر من المنتخب البرازيلي بنتيجة هدفين دون رد يوم الجمعة الماضية، أما المنتخب العراقي فكان خسر من المنتخب الأرجنتيني يوم الخميس الماضي برباعية دون رد.

أقيمت مباراة ودية جمعت بين السعودية والعراق في شهر فبراير الماضي بمدينة البصرة العراقية وانتهت بفوز العراق برباعية لهدف.

الهدف الأول لمنتخب العراق سجله اللاعب مهند علي

السعودية 0 : 1 العراق ⁧#سوبر_كلاسيكو⁩

⁧#السعودية_العراق⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/FMSxZERfev — دوري بلس (@dawriplusksa) October 15, 2018