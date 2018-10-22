فيديو وصور.. مدير مدرسة يجتمع بطلابه بعد فراق 18 عاماً في جازان

المواطن - علي شيبان - جازان

بعد فراق دام أكثر من 18 سنة اجتمع طلاب إحدى المدارس الابتدائية التابعة بجازان بمدير مدرستهم؛ ليعيدوا ذكريات الماضي وأيام الدراسة ليجسدوا علاقة الترابط المستمرة والأخوة الصادقة التي جمعتهم.

وتفصيلاً اجتمع طلاب مدرسة “المصفق” الابتدائية التابعة لمحافظة صامطة بجازان بمدير مدرستهم الأستاذ علي يحيى حسن ناشب حمدي بعد فراق دام أكثر من 18 سنة وذلك بعد التنسيق للقاء به والحديث معه في أحد منازل الطلاب بالمنطقة الشرقية “برأس تنورة” ليعيدوا ذكريات الدراسة والأخلاق السامية وبحضور طلاب الدراسة.

وفي حديث خاص لـ”المواطن” تحدث أحمد علي مرير، أحد طلاب المدرسة، قائلاً: إننا درسنا في مدرسة المصفق قبل حوالي 18 سنة، وفرقتنا ظروف العمل والظروف المعيشية، وكل شخص ذهب إلى منطقة من مناطق المملكة، وكنا على تواصل مع بعض الزملاء.

وأضاف “المرير” أنه عندما علمنا بأن مديرنا ومعلمنا الفاضل الأستاذ علي يحيى ناشب سوف يقوم بزيارة إلى المنطقة الشرقية؛ قمت وبعض الزملاء المتواجدين بالتنسيق مع بعض والاجتماع مع أستاذنا الفاضل وتم تحديد الموعد المحدد والمكان حيث كان اللقاء في رأس تنورة في منزل “ناصر أبو طالب “وكانت مفاجأة كبيرة لهذا القائد التربوي الذي علمنا وربانا في مدرسته.

فيما بيَّن الطيار “عبدالله أبو طالب” أحد طلاب المدرسة قائلاً: عندما علمنا بحضور مديرنا ووالدنا الأستاذ علي ناشب إلى منطقة الشرقية كانت فرصة سعيدة بأن نلتقي به ونجتمع لنعيد الذكريات الجميلة وأيام الدراسة، حيث كان الأستاذ علي ناشب مثال الأب والمربي لنا قبل أكثر من 18 سنة ولن ننسى فضله علينا في فترة الدراسة ولقد تخرج على يديه طلاب ومعلمون ومهندسون وأطباء وطيارون.

فيما أشار حسن مرير قائلاً: لقد كانت أياماً جميلة جداً، حيث كان الأستاذ علي يحيى ناشب بمثابة الأب والمربي لنا وتعلمنا منه أشياء كثيرة منها الجد والاجتهاد والمثابرة وكان يوجهنا دائماً، واجتمعنا اليوم لنجسد علاقة الترابط المستمرة وكانت أسعد لحظة لنا بهذا الاجتماع.

فيما أعرب الأستاذ علي يحيى ناشب عن سعادته البالغة في هذا الاجتماع الذي كان مفاجأة كبيرة له.

وأضاف: كم أنا فخور جداً عندما أجد أحد طلابي وهو يشغل منصباً أو موظفاً في إحدى الدوائر الحكومية في هذا البلد الغالي، كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع طلابي وإخواني على حفاوة الاستقبال واللقاء وعلى كل ما قدموه لي.

وقد ازدان اللقاء بحضور عدد من طلاب المدرسة سابقاً وهم:

– أحمد علي مرير

– عبدالله أحمد أبو طالب

– ناصر أحمد أبو طالب

– محسن مرير

– حسن مرير

– عبدالله حمدي

– إبراهيم حمدي

– يحي علي ناشب

– أحمد علي محمد ناشب

– محمد أحمد أبو طالب

الجدير بالذكر أن الأستاذ علي يحيى ناشب حمدي، عمل مديراً لمدرسة “المصفق” أكثر من 25 سنة، وهو الآن متقاعد ويسكن في محافظة “الطوال” بالحد الجنوبي بجازان.

وفي ختام اللقاء أقام الطلاب مأدبة عشاء للأستاذ “علي ناشب” بهذه المناسبة السعيدة، ووعد الجميع بأنها سوف تتكرر في الأيام المقبلة إذا ساعدتهم الظروف متمنين لمديرهم الصحة والعافية.



