فيديو وصور.. مواطن يغامر بحياته وينقذ طفلا جرفه سيل المحاطة بالعارضة

المواطن - علي شيبان - جازان

في موقف بطولي وإنساني أنقذ شاب، طفلا سقط بمجرى سيول وادي المحاطة” بالعارضة عصر أمس بعدما كاد أن يغرق.

“المواطن” تواصلت مع المنقذ سلمان أحمد لاحق الجابري حيث تحدث قائلا : لقد خرجت عصر أمس من البيت بصحبة أطفالي إلى وادي المحاطة وذلك بعد هطول الأمطار الغزيرة من أجل مشاهدة سيل الوادي والاستماع بالأجواء الجميلة وعندما وصلت إلى حافة الوادي ونزولي من سيارتي شاهدت شخصين سقطا بالوادي تتراوح أعمارهما بين 10_15سنة أثناء جريان السيل.

ويضيف في حديثه لـ “المواطن“: لقد كان مشهدا محزنا ومخيفا وأنا أشاهد هذين الحدثين وهما يغرقان في السيل، واستطاع الأول التمسك بأحد جذوع الأشجار في بطن الوادي وأما الثاني فقد جرفه السيل وكنت أسمع صياح أهله على حافة الوادي.

ويكمل “الجابري”: فما كان مني إلا أن نزلت في السيل بسرعة دون شعوري وبدأت السباحة باتجاه الطفل مع أن السيل كان قويا جدا وبعد دقائق من السباحة أمسكت بالطفل وحاولت السباحة مع المياه والخروج من عمق الوادي قليلا حتى تمكنت من الخروج من السيل أنا والحدث وهو بصحة جيدة”

واختتم “الجابري “حديثه قائلا : الحمد الذي أعانني على فعل الخير وأتمنى من كل أسرة أن تنتبه إلى أولادها من مجاري السيل وخاصة بعد هطول الأمطار الغزيرة متمنيا للجميع السلامة.

الجدير بالذكر أن سلمان الجابري يسكن في محافظة العارضة بجازان ويعمل في مركز مكافحة نواقل الأمراض بالعارضة ومتزوج ولديه ثلاثة أولاد وأما الطفل فهو “ودعاني” من قرية الخل.